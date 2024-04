Funky e soul al Big Boss Man

Ci si può lasciare travolgere dal funky-soul della Keki Andrei Project, domani sera, dalle 21 (prima la cena) al Big Boss Man. Nel locale di Salita Castelvecchio cinque grandi musicisti capitanati dal talentuoso Keki Andrei ed il suo Hammond, con la stupenda voce di Nadine Rush, il caloroso basso di Andrea Cozzani, la graffiante chitarra di Paolo Amulfi e il Groove di Enrico Cecconi alla batteria. Keki Andrei, classe ‘80 di Massa, inizia a 10 anni a coltivare la sua passione per la black music e a 13 anni riceve il suo primo organo Hammond, con il quale ha la possibilità di confrontarsi con i suoi miti tramite il suo amato strumento. ?I suoi maggiori ispiratori sono personaggi come Brian Auger, Jon Lord, Jimmy Smith, Billy Preston, Ray Charles, Reese Wynans, Dr. Lonnie Smith, Tom Coster e Jack Mc Duff. Ulteriori informazioni al numero 0187.302686 oppure inviando un messaggio Whatsapp al 342 5286661 (anche per le prenotazioni).