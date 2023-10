Fungaiolo cade in un canalone ai Casoni, soccorso con l’elicottero

Un fungaiolo spezzino di 49 anni è caduto ieri pomeriggio in una scarpata ai Casoni, nel comune di Rocchetta Vara, in una zona impervia quasi al confine con la Toscana. L’uomo era da solo e si è procurato la frattura della spalla destra, la rottura di tre costole e la perforazione di un polmone, per questo è stato necessario l’immediato trasporto, in codice rosso, con l’elicottero Grifo all’ospedale San Martino di Genova. E’ comunque rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in una zona poco coperta dal segnale, ma per fortuna l’uomo è riuscito a dare l’allarme alle 16,15 col telefonino. Le due squadre del soccorso alpino intervenute (nella foto) e quella dei vigili del fuoco di Brugnato, ci hanno messo un’ora per individuarlo nel canalone dov’è caduto. Per soccorrerlo è stato necessario l’elicottero, con le operazioni rese ancora più difficili dall’oscurità. Alla fine il 49enne è stato verricellato a bordo dell’elicottero. Sono intervenute anche l’automedica Delta 3 e la Pubblica assistenza di Brugnato.

M.B.