Funerale del cuoco La mamma ringrazia

Si sono svolti martedì mattina a Lerici nella chiesa di San Francesco, proprio davanti al suo locale, i funerali di Inghemar Torriti, lo chef di 33 anni socio del ristorante “La luna nel pozzo” morto all’improvviso la sera del 23 luglio. "Ringraziare di cuore chi è venuto a dare l’ultimo saluto a mio figlio – ha detto la mamma Maria, commossa – anche chi non ha potuto esserci per impegni di lavoro. Un grazie va poi alla Pubblica assistenza di Lerici". La mamma ha parlato a nome del papà Franco e dei quattro fratelli Alessio, Brian, Juri e Kevin, tuti sconvolti per la perdita di Inghemar. Quella sera nel locale è sbiancato in volto e si è seduto su una sedia. Al suo fianco il socio Davide Pascalizi. "Per favore dammi un bicchiere d’acqua con un po’ di zucchero", sono state le sue ultime parole.