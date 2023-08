Fumi dalle navi da crociera "Raggiunti picchi estremi"

"Due grosse navi da crociera il giorno di Ferragosto hanno attraccato al Molo Garibaldi (per per un totale di 600 metri lineari) occupando quindi l’intero molo e oltre. Un esempio di ciò che sarà il futuro scalo crocieristico della nostra città perché la Stazione Marittima che verrà prevede il raddoppio, con la costruzione su Calata Paita di un secondo molo (il cosiddetto “pennello”) ai lati del quale potranno ormeggiare altre due navi da crociera". L’arrivo di due grosse navi da crociere e il loro impatto sulla città, al centro della protesta della Rete Ambiente Altro Turismo, che riunisce Associazione Posidonia, Circolo Pertini, CittadinanzAttiva, Comitato No Biodigestore Saliceti, Italia Nostra, Legambiente, Palmaria Sì Masterplan No e Vas. "L’obiettivo – proseguono le associazioni – di Adsp, Compagnie di navigazione, Comune e Regione è movimentare a Spezia un milione di passeggeri l’anno, quindi più del doppio dell’attuale potenzialità, un numero enorme e spropositato. Questo senza il minimo coinvolgimento dei cittadini. Ma il problema è, prima di tutto, un altro".

E si torna alle due navi "in particolare la prima che per tutto il giorno di Ferragosto ha ammorbato l’aria del cosiddetto waterfront, con l’emissione di dense colonne di fumo. Lo spettacolo era ben visibile dal mare, da terra e dalle colline e molti spezzini vi hanno assistito documentando con foto facilmente reperibili sul web. Alcuni residenti hanno dichiarato di aver dovuto chiudere le finestre in tutta fretta, ma episodi simili non rappresentano una novità. Con le navi da crociera in porto, in particolare a seguito della ripresa post-covid, tali eventi sono all’ordine del giorno ma a Ferragosto, è stato raggiunto uno dei picchi estremi".

Nella foto d’archivio: fumi da una nave da crociera