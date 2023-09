Fumata nera per il Picco. La partita Spezia-Pisa rischia di giocarsi a Cesena

Il ritorno dello Spezia al ’Picco’ rischia di slittare al 28 ottobre per la gara contro il Cosenza. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la partita Spezia-Pisa allo stadio di via Fieschi domenica prossima può restare solo un bel sogno irrealizzabile, per quanto la società abbia fatto tutto il possibile, con l’ad Gazzoli che sta seguendo da vicino quotidianamente l’evoluzione dei lavori.

Purtroppo quando ci sono delle opere edili di così vasta portata, si cozza contro variabili non facilmente pronosticabili. Al di là del problema delle fondamenta che ha fatto perdere una quindicina di giorni con la necessità di una variante, si sarebbero accumulati altri ritardi per l’impiantistica degli spogliatoi. Condizione indispensabile per poter giocare, è che gli spogliatoi siano finiti. Cosa che al momento non è. E’ vero che c’è un’altra settimana, ma dal sopralluogo effettuato ieri da parte della commissione di vigilanza sulle varianti progettuali presentate dallo Spezia e dall’ex arbitro Carlo Longhi per la sussistenza dei criteri infrastrutturali minimali richiesti dalla Lega di serie B per poter riaprire lo stadio, è trapelato un certo scetticismo.

Già si sapeva che la tribuna sarebbe stata chiusa al pubblico, con gli abbonati trasferiti nel settore distinti dove sono stati sostituiti tutti i seggiolini, con un bel colpo d’occhio in bianco e nero. Manca ancora la certificazione ignifuga, che però arriverà i primi giorni della prossima settimana.

Nella nuova tribuna, però, avrebbero dovuto trovare posto le postazioni televisive per la diretta e pure in quel caso la certezza di poterle garantire al momento non c’è. La società aveva già pensato di trasferire anche i giornalisti nei distinti. Il responso definitivo arriverà nei prossimi giorni, ma da quanto trapela solo un miracolo potrebbe far giocare Spezia-Pisa al Picco domenica 8 ottobre. E ci si sarebbe già mossi per confermare lo stadio ’Manuzzi’ di Cesena.

Ci saranno delle penali da pagare da parte delle ditte se i lavori non verranno conclusi in tempo? Anche qui il dibattito è aperto, a causa dei problemi nelle fondamenta con la deadline del 30 settembre che si sarebbe spostata, appunto, di una quindicina di giorni.

