Fulmine sul campanile Santa Lucia off limits Evacuata pure la canonica

Un fulmine danneggia il campanile, chiesa off limits. Accade a Pugliola, dove il recente maltempo ha preso di mira anche la chiesa di Santa Lucia, costringendo il sindaco Leonardo Paoletti a chiudere l’edificio sacro in attesa delle opere di messa in sicurezza da parte della parrocchia. L’episodio è avvenuto durante l’ultima allerta arancione: una saetta ha centrato in pieno la croce collocata sulla sommità del campanile. La scarica elettrica ha danneggiato la torre campanaria in più punti, con la pioggia di detriti che ha investito la copertura della chiesa e quella della vecchia casa canonica dove alloggia una signora anziana, tanto che si è resa necessaria l’evacuazione dell’abitazione, e la donna che ha trovato ospitalità da alcuni parenti.

Il successivo sopralluogo da parte del personale dell’ufficio lavori pubblici del Comune e del comando di polizia municipale ha certificato la presenza di "una lesione strutturale", tale da far ipotizzare un rischio per l’incolumità pubblica nel "possibile distaccamento di intonaco della struttura del campanile o cedimento dello stesso" come si legge nell’ordinanza con cui il sindaco lericino ha disposto il divieto di utilizzo dell’edificio religioso, ordinando alla parrocchia la messa in sicurezza del campanile attraverso l’installazione di ponteggi per proteggere la parte terminale lesionata del campanile. La messa in sicurezza da parte della parrocchia guidata da don Federico Ratti ha preso avvio ieri e, potrebbe concludersi già entro la serata di oggi, così da garantire la riapertura della chiesa per le messe in programma nel fine settimana. "Domani (oggi; ndr.) una ditta provvederà a installare i ponteggi, l’obiettivo è terminare i lavori in serata, così da garantire lo svolgimento delle messe già per sabato" conferma don Federico.

Matteo Marcello