Fugge alla vista dei poliziotti e li aggredisce

"Se uno scappa, avrà un valido motivo per fuggire", diceva Giorgio Gaber in un monologo del suo celebre teatro canzone. Hanno pensato allo stesso modo i poliziotti della squadra volante che l’altra sera sono intervenuti in piazza Sant’Agostino su richiesta della centrale operativa. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che alla vista delle pattuglia, si è dato precipitosamente alla fuga. E’ nato quindi un inseguimento, l’individuo è scappato verso scalinata Spora mentre un’altra pattuglia si è diretta in via XX Settembre per sbarrargli la strada. Così è stato, vistosi bloccato l’uomo che era in abiti da lavoro è tornato indietro e per nulla intimorito ha affrontato i poliziotti. Ne è nata una violenta colluttazione, il fuggitivo ha piegato le dita a un agente procurandogli lesioni guaribili in 15 giorni mentre un altro ha riportato contusioni con prognosi di 7 giorni. Alla fine è stato immobilizzato e condotto nella cella di sicurezza. E’ un marocchino di 45 anni incensurato e in regola col permesso di soggiorno. Ieri è comparso davanti al giudice Luisa Carta che ha convalidato l’arresto e dopo la richiesta dei termini a difesa dell’avvocato Marco Evangelista, ha fissato l’udienza per l’11 aprile, sottoponendo l’uomo all’obbligo di firma.

M.B.