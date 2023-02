Frosini e Timpano, futurismo in scena al Dialma

Frosini-Timpano ancora una volta in riva al Golfo. Una delle coppie artistiche più amate del teatro contemporaneo torna alla Spezia, dove questa sera farà tappa alle 21.15 al Dialma Ruggiero con la nuova pièce "Il disprezzo della donna", nuova data della rassegna "Fuori Luogo" di cui sono già stati protagonisti fin dalla prima edizione. È Daniele Timpano, autore ed attore, che anche questa volta firma in doppia veste uno dei suoi lavori, ad illustrarne le peculiarità e l’identità. Da pagine dure ad una riflessione sul mondo femminile, che parte dal Futurismo nato nei primi del Novecento e arriva ad oggi.

Su quali leve lavora lo spettacolo?

"Attraversa materiali letterari e suggestioni visive e musicali del futurismo italiano, partendo dal Manifesto del 1909 in cui Marinetti proclama la bellezza della guerra e la necessità del disprezzo di donna, che dal movimento viene presa di mira con due stereotipi: amor romantico e della femme fatale. Da qui si parte attingendo a produzioni di 15 autori, fino ad arrivare alla misoginia di Papini, che sostenne addirittura la necessità di spazzarla via dalla faccia della terra. Ci sono, poi, scritti iperbolici e progressisti, che parlano di ridimensionamento del valore della famiglia, diritto di voto e divorzio. Spingiamo con quest’iperbole lo spettatore fuori dalla comfort zone con testi dalla violenza quasi indigeribile".

Sono tanti gli autori citati in questo ‘collage’. Come siete arrivati a questo testo?

"Abbiamo, filtrato, messo insieme e riscritto: i testi originali, sono stati parzialmente manipolati e da noi rielaborati. La struttura è nostra, le frasi restano riconoscibili, ciò che è ricucito lascia emergere contraddizioni".

Si può fare parallelo fra il Futurismo e la società odierna? In entrambi i casi ci si vede moderni, ma la donna viene lasciata indietro.

"Sicuramente sì: nella nostra cultura, nonostante gli oltre 100 trascorsi, le cose non sono ancora cambiate, eccetto i settori più avanzati della società.. Non solo in Italia restano sacche di arretratezza: la parità di genere è di moda, ma uno zoccolo duro della società non ha ancora superato certi schemi".

Arrivate alla Spezia, dove il movimento futurista ha scritto pagine importanti e ritrovate gli Scarti, che hanno prodotto questa pièce.

"Collaboriamo saltuariamente dal 2013 e in modo continuativo dal 201718: abbiamo partecipato alla prima edizione di Fuori Luogo. Un legame saldo. Quello della memoria è un problema italiano: a noi interessa tantissimo la storia, ma ci si dimenticano troppe cose legate alla nostra identità culturale, che magari saltano fuori in relazione al turismo, ad un anniversario o alle simpatie di un’amministrazione. Spezia, con l’aeropoesia, i bellissimi mosaici di Prampolini e Fillia, il palazzo delle Poste è una delle poche città in cui sono rimasti ricordi conservati e sarebbe bello che fossero comuni, senza restar chiusi dentro le proprie gabbie mentali. Uno spettacolo come il nostro – impegnativo per il linguaggio, ma molto spiritoso e capace di divertirci – è composto per non farci guardare a queste cose da una distanza di protezione che rende esotico il passato: questa produzione deve far parte della nostra formazione e risulta vitale, ,anche se troppo sottovalutata e confinata a biblioteche o collezionisti. Invece è letteratura viva: non mettiamo insieme i cadaveri perché morti, ma perché risorgano".

Chiara Tenca