Frontiere della ricerca col ’Costa’

Inaugurata ieri la settimana della ‘Cultura scientifica’ con ospite il professor Tullio Vardanega, il liceo classico Costa, all’interno delle celebrazioni del centenario del Palazzo Umbertino, presenta oggi, sempre in Sala Dante, alle 11.30, l’incontro con Amerigo Ferrari e Luca Pirotti con una conferenza dal titolo ‘Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è. Dalla ricerca galileiana alla ricerca iper-specializzata e settoriale odierna’. Si continua domani, alla stessa ora di inizio, con l’intervento di Michele Erba su ‘Leggere la Fisica come Newton l’ha fatta’ e infine, ecco giovedì, ancora alle 11.30, la conferenza online del professor Guido Tonelli, del Phd Cern di Ginevra su ‘Il tempo: il sogno di uccidere Chronos’. Ricordiamo che le conferenze sono a ingresso libero e si può avere, su richiesta, un attestato di partecipazione.