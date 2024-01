Fronte comune per la sanità: "Azzerare tutte le liste d’attesa. Siamo stufi di essere pazienti"

"Non c’è più tempo. Il Sistema sanitario nazionale è malato grave e non si cerca di curarlo". Con questa certezza si è costituito nella nostra provincia – come a livello regionale – il ’Fronte comune Insieme per la Sanità Pubblica’, composto da associazioni, organizzazioni sindacali, forze politiche che lancia la campagna di assemblee pubbliche ‘Siamo stufi di essere pazienti’. Ad aderire Amnesty, Arci, Uisp, Afrodite, Afap, Anpi, Auser, Buon Mercato, Cgil, Cittadinanzattiva, Circolo Pertini, Compagno è il mondo, Libera, Rete Pace e Disarmo, Manifesto per la Sanità locale, Mediterraneo, Raot, Tribunale per i diritti del malato. Diversi gli obiettivi generali che si pone il Fronte: intanto rilanciare il Servizio sanitario regionale come servizio pubblico universale gratuito; poi sostituire alla definizione di Sistema sanitario regionale, quella di Servizio sanitario regionale; inoltre l’opposizione a qualsiasi tipo di autonomia differenziata e ottenere un piano straordinario di assunzioni, visto che l’Asl 5 ha una media di 105,84 dipendenti per 10mila abitanti, mentre la media ligure è più alta (157,84).

Vuole poi concretizzare un piano di manutenzione per il Sant’Andrea e di potenziamento del San Bartolomeo in attesa del nuovo Felettino, senza dimenticare un programma urgente per il progressivo azzeramento delle liste d’attesa e mettere in atto risposte immediate ‘straordinarie’ di natura pubblica, per le fasce più svantaggiate (cronicità, fragilità, disabilità, problemi di salute mentale, non autosufficienza, migranti e altri). Infine, l’ottenimento di una dotazione di posti letto ordinari e per riabilitazione secondo gli standard nazionali e comunque per riallineare i posti letti dell’Asl 5 (attualmente 2,16 ogni 1000 abitanti) per lo meno alla media regionale (2,84), e ristrutturare la Medicina territoriale con l’implementazione concreta dei Distretti e la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità. "L’idea di riunire organizzazioni dei cittadini e mondo del lavoro – spiegano i promotori – ha anche lo scopo di effettuare ‘radicamento territoriale/sociale’ dell’idea e della pratica di fronte comune che faccia da attivatore di processi di mobilitazione, confronto, approfondimento, lotta tra tutti i cittadini in termini di consapevolezza. Le assemblee territoriali ‘Siamo stufi di essere pazienti’ si muovono in quest’ottica: far crescere il coinvolgimento operativo di un numero di aderenti sufficiente a creare le condizioni per avviare un reale processo di mobilitazione della ‘gente’". La prossima assemblea pubblica è in programma nella sala pentagonale di Arcola, alle 15.30, del 22 gennaio, poi toccherà a Brugnato, Santo Stefano Magra, Lerici, Castelnuovo Magra e La Spezia, prima di una grande manifestazione provinciale in primavera.

Giulia Tonelli