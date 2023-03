Frijia nominata nel consiglio del Parco

Due i temi salienti della seduta del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Ad aprire dell’incontro, la presa d’atto della nomina del rappresentante del Comune della Spezia, designato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Maria Grazia Frijia vicesindaco di Spezia.

Due i passaggi salienti espressi dall’organo di vertice del Parco nel corso della seduta. Il primo riguarda l’approvazione dello Schema di Piano, cui seguirà l’avvio della Vas (Valutazione ambientale strategica), la stesura della proposta di Regolamento e l’avvio della fase partecipativa come richiesto nell’ambito della redazione di questo importante strumento di gestione previsto dalla legge istitutiva delle aree protette. Il Piano del Parco sarà in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030 e dalle direttive nazionali ed europee.

L’altro punto all’ordine del giorno è stato l’adozione del Disciplinare integrativo di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta 2023, aggiornato in esito ai risultati dei monitoraggi ambientali effettuati dal Distav dell’Università di Genova nel 2022 in collaborazione con gli enti di ricerca impegnati nella raccolta dati. Il documento sarà dunque trasmesso al Ministero dell’Ambiente per le valutazioni conseguenti ed i successivi passaggi approvativi.