’Frida Khalo’ in scena all’ex Vaccari

La rassegna teatrale ’Su il Sipario!’ propone questa sera sul palco della sala ex calibratura della fabbrica Vaccari di Ponzano Magra lo spettacolo dal titolo "Frida Khalo: una bomba avvolta in un nastro di seta" di Laura Murari, regia di Andrea Castelletti e Produzioni Teatrali Orti Erranti e Modus di Verona. L’iniziativa è curta dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la compagnia teatrale spezzina La Corte. La grande pittrice messicana, esempio di forza femminile e icona di emancipazione, verrà raccontata questa sera attraverso la trasposizione teatrale di alcune delle sue opere più evocative. Scenografie realizzate da Luca Altamura e Paola Muccio, costumi di Laura Consolini e il trucco di Anna Penazzo. Musiche di Pablo Sartori e eseguite dal vivo in scena da Antonio Canteri e Claudio Manzini. Lo spettacolo ha inizio alle 21 con ingresso libero.