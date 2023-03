Fratelli d’Italia ’vola’ Otto nuovi ingressi dalle liste civiche "E’ un buon viatico"

Fratelli d’Italia è da tempo il primo partito in Italia, nei sondaggi stabilmente sopra il 30%. Giorgia Meloni, alla prese con la prova di governo, è il leader di partito che riscuote più fiducia, tra tutte le figure istituzionali per consenso seconda solo al Presidente Mattarella. E anche nella nostra provincia, dove il vento della destra spira forte, a Spezia come a Sarzana, per lunghi decenni fortini della sinistra e ora guidate da amministrazioni conservatrici dove Fratelli d’Italia si sta ritagliando un ruolo sempre più importante. Potere attrattivo di Fdl che diviene plasticamente visibile nei piccoli centri, sia della costa sia dell’entroterra, con ben otto tra assessori e consiglieri che ufficializzano il proprio passaggio al partito. Si tratta di Emilio Di Pelino (vice sindaco di Portovenere), Andrea Zetti (assessore al Comune di Framura), Giampaolo Zolesi (consigliere Comune di Brugnato), Alessandra Cacciavillani (consigliere Comune di Calice al Cornoviglio), Giampaolo Pascotto (consigliere Comune di Beverino), Maurizio Gatti (consigliere Comune di Arcola), Serena Corsi (consigliere Comune di Luni) e Anna Rosa Galleri (consigliere Comune di Bolano). "La maggior parte di loro – spiega l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale Fdl – sono stati eletti in liste civiche e hanno ora deciso di connotarsi, impegnandosi attraverso questa scelta a rappresentare nei loro comuni le iniziative, le strategie e i valori del partito guidato da Giorgia Meloni. Un buon viatico per le prossime tornate elettorali".

A maggio gli occhi saranno puntati soprattutto su Sarzana, dove Fdl correrà con il proprio simbolo e una propria lista in appoggio alla sindaca uscente Cristina Ponzanelli. Tra i dirigenti e i militanti del partito la percezione è quella di vivere un momento molto atteso, che va persino al di là delle loro migliori previsioni. "Se qualche anno fa ci avessero detto che avremo eletto a Spezia un consigliere regionale prima e un deputato dopo, non ci avremo mai creduto". La politica dell’ultimo periodo, riguardo al consenso popolare, ci ha abituato a repentine salite seguite da altrettanto subitanei cali. "Un banco di prova importante – sottolinea onorevole Maria Grazia Frija – sarà senza dubbio il 2024, con le Europee e ben 17 comuni al voto in provincia."

Vimal Carlo Gabbiani