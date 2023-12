Fratelli d’Italia a congresso negli spazi Beghi

In vista dell’elezione dei nuovi coordinatori di ciascuna provincia ligure e del coordinatore cittadino di Genova, sono in programma in tutta la regione i congressi di Fratelli d’Italia. Saranno chiamati ad esprimersi gli iscritti al partito entro il 30 di settembre, residenti all’interno delle rispettive province. Si comincia domani a Genova e Savona, mentre in tutte le altre province, compresa La Spezia, si andrà al voto domenica. In tutte le sedi, la convocazione è fissata per la mattina alle 9, con relativo dibattito che si protrarrà fino a mezzogiorno, al termine del quale sarà possibile votare fino alle 17.30. Con candidato unitario Davide Parodi, ecco le sedi spezzine dove poter votare: alla biblioteca ‘Pietro Beghi’ di via del Canaletto 100 alla Spezia e al circolo territoriale ‘Sergio Ramelli’ di piazza Matteotti 17 a Sarzana.