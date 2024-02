Frascatore invoca il dialogo: "Il censimento delle imprese è essenziale per il marketing"

Per l’assessore Marco Frascatore la parola chiave è collaborazione. Per trovare un punto di equilibrio all’interno del sistema commerciale cittadino, caratterizzato sempre di più da un costante incremento delle presenze della ristorazione e della somministrazione a scapito degli altri settori merceologici, non servono le polemiche ma la volontà di costruire una sinergia tra l’amministrazione e gli esercenti. "È fondamentale – sottolinea l’assessore – che tutti i commercianti, le associazioni e i portatori di interesse ci accompagnino in un percorso che stiamo mettendo a punto per cercare di portare equilibrio nell’intero comparto".

Strumento fondamentale di questo cammino sarà il piano di marketing presentato recentemente dal Comune, che si pone l’obiettivo di "sensibilizzare gli spezzini sull’importanza di fare acquisti all’interno della propria comunità e di sostenere l’economia locale mantenendo la vitalità dei quartieri e promuovendo Spezia come un centro commerciale a cielo aperto che unisca shopping e tempo libero". Un piano che prevede diversi step: l’attivazione di un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria in modo da accogliere le proposte dei commercianti, compresi anche coloro i quali non sono rappresentati, la predisposizione di nuova cartellonistica con percorsi pedonali e maxischermi digitali, la calendarizzazione di eventi lungo tutto il corso dell’anno e la creazione del portale ’shoppinglaspezia’, nei prossimi giorni online. "Quest’ultimo rappresenterà un mezzo fondamentale – spiega Frascatore – per rendere chiara l’offerta spezzina in termini di servizi a trecentosessanta gradi. I visitatori troveranno dentro al portale tutte le notizie sulle attività commerciali, comprese le offerte integrate. Si può aderire, gratuitamente, scrivendo all’e-mail suapacomune.sp.it".

Lo ricorda l’assessore, perché su oltre 2000 imprese cittadine inizialmente il numero di adesioni era rimasto fermo a 11, circa lo 0,5%. Questo forse non tanto per mancanza di fiducia nei confronti dell’iniziativa, quanto piuttostyo per una scarsa conoscenza della proposta. "E’ importante – ribadisce Frascatore – che tutti i commercianti aderiscano a questo progetto. Si tratta di un vero e proprio censimento, in continuo aggiornamento, che consentirà di cercare i negozi per ogni esigenza, ma anche di visionare in tempo reale offerte, eventi in corso e molto altro. L’adesione ci fornirà i dati necessari per promuovere le singole realtà, per stringere sinergie, organizzare progetti comuni e elaborare strategie di sviluppo". Quella che viene invocata è una collaborazione profonda tra tutti i diversi settori – economico, culturale e turistico – che integrano una comunità. "È con questo spirito propositivo – conclude l’assessore – che dobbiamo affrontare questa fase, perché lavorare insieme porterà benessere non solo all’economia ma a tutta la città. Come amministrazione siamo consapevoli che le piccole e medie imprese del commercio al dettaglio siano un patrimonio fondamentale della nostra splendida città e faremo di tutto per tutelarle".

Vimal Carlo Gabbiani