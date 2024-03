Frane e black out, giornata di passione in Val di Vara

Frane, alberi abbattuti e borghi senza elettricità. É stata una giornata di ordinaria allerta, quella di ieri per lo Spezzino. Non si sono registrate gravi criticità, ma i disagi sono stati comunque notevoli. In Val di Vara, il problema maggiore si è verificato sulla statale Aurelia all’altezza di Padivarma, dove una frana poco dopo le 12 ha costretto alla chiusura della strada, riaperta poi attorno alle 20 ma solo a senso unico alternato. Sempre in Val di Vara, a Rocchetta ne pomeriggio è stata chiusa la comunale Manzile-Ramello. Piccoli smottamenti sono avvenuti sulla sp566 tra Sesta Godano e Brugnato, e tra Boccapignone e Stagnedo nel comune di Beverino, mentre un albero si è abbattuto sulla comunale a Usurana, unica strada che collega Madrignano al resto del territorio, poi riaperta. Disagi a Lerici, dove a creare problemi è stato il vento. Le raffiche che si sono abbattute a San Terenzo hanno profocato la caduta di tegole dai tetti di diverse abitazioni di via Garibaldi e via Trogu. A Canarbino strada chiusa per alcune ore a causa della caduta di un ramo, mentre a Carbognano un ramo di pino si è abbattuto su un’autovettura in transito: pericolo fortunatamente scampato per l’automobilista. Disagi in Val di Vara e in riviera per la mancanza di corrente elettrica: colpiti dai black out i borghi collinari di Follo, Bonassola, Monterosso.