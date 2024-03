Cinque Terre, frana a Corniglia: i vigili del fuoco oltrepassano il crollo

Corniglia, 5 marzo 2024 – Dopo il forte maltempo degli scorsi giorni Corniglia, alle C i nque Terre, è da ieri, 4 marzo, isolata a causa di una frana che ha invaso l’unica strada per arrivare al paese. Con un intervento in massima sicurezza, un mezzo dei vigili del fuoco, è stato in grado di oltrepassare la frana e portare così il proprio supporto alle persone rimaste isolate. Il mezzo infatti resterà nel borgo come presidio sino alla fine dell'emergenza. Nel frattempo è stato possibile far uscire alcuni turisti francesi che erano rimasti bloccati nella frazione.

Per quanto riguarda le altre zone colpite, a Levanto, dove è presente una seconda frana lungo la provinciale 43, dopo l'intervento dei tecnici della provincia, la strada è finalmente aperta, anche se la tratta interessata è stata limitata con l'attivazione di un senso unico alternato regolamentato da un impianto semaforico. Lungo la provinciale 38 di Monterosso, invece, dopo la messa in sicurezza del sito, c'è il solo restringimento della carreggiata.

Intanto, sarà pronto entro Pasqua il bypass alternativo alla provinciale 20 che collegherà la frazione di Madrignano, nel Comune di Calice al Cornoviglio, scongiurando un potenziale isolamento dei nuclei familiari fino al ripristino definitivo della strada provinciale. Questo quanto annunciato da Regione Liguria e Provincia della Spezia dopo che le verifiche tecniche hanno confermato la fattibilità dell'intervento emergenziale finanziato da Regione con fondi propri a favore dell'ente provinciale. Il cantiere sarà avviato entro questo fine settimana.