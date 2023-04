’Framing reality’ di Godani L’appuntamento al Civico

Con una serata in cui il coreografo spezzino Jacopo Godani presenta la Dresden Frankfurt Dance Company e il proprio lavoro al pubblico spezzino e italiano, inizia stasera la sua residenza artistica al Teatro Civico. L’evento ‘Framing reality’ è aperto gratuitamente e inizierà alle 20.40 con una performance di venti minuti. Questa installazione, nata in origine come un’introduzione performativa al programma ‘Extinction of a Minor Species’ a Francoforte, è stata rielaborata appositamente per il Civico. I diversi display diventano un palcoscenico trasparente su cui corpi umani, luce, colore e movimento si intrecciano in una performance travolgente. I tableaux vivants trasformano il foyer del Civico in un museo temporaneo del movimento umano. Durante la prima parte i musicisti suoneranno assoli di alcuni dei loro lavori più rappresentativi. All’installazione (con coreografia, direzione artistica, stagelucicostumi di Godani) seguirà, alle 21, un incontro con Jacopo Godani e alcuni ballerini, durante il quale il coreografo introdurrà personalmente l’ispirazione che sottende la creazione dei due spettacoli presentati alla Spezia giovedì e sabato. L’incontro odierno sarà condotto dalla giornalista d’arte Angela Testa, con cui Godani condivide un forte legame professionale. In una settimana di spettacoli, prove aperte e workshop, durante la quale i ballerini della Compagnia entreranno a far parte della comunità, esibendosi sul palco e interagendo con studenti di danza e con chiunque desideri conoscere meglio il lavoro del coreografo, il secondo spettacolo è ‘Premonitions of a Larger Plan’, giovedì alle 21: i ballerini della compagnia avranno accanto tre musicisti, per raccontare una storia di eccellenza artistica, mettendo in luce il lavoro che i giovani artisti fanno per realizzare i propri sogni. Alla stessa ora di sabato, poi, ‘Antologia - Ritratto di Artista’, un’ampia selezione delle opere di Jacopo Godani, sottolineando il suo ruolo di Jacopo Godani nell’evoluzione del balletto contemporaneo. Nel corso della settimana si svolgeranno anche tre workshop sotto la direzione artistica di Godani, condotti dal ballerino Vincenzo De Rosa. Alla sessione di workshop sono stati ammessi 66 danzatori provenienti da tutta Italia, che avranno così la possibilità di approfondire la ricerca del coreografo e trasmettere l’essenza del suo linguaggio artistico oltre il palco. Il programma prevede infine prove aperte sul palco in preparazione dei due spettacoli, con partecipazione consentita ad un numero limitato di spettatori: le richieste devono essere inviate per email a [email protected] Per i biglietti rivolgersi al botteghino, allo 0187 727521 o a [email protected]

Marco Magi