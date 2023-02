Fra poesia e astrattismo Seconda mostra dell’Ucai

LA SPEZIA

Il nuovo triennio di presidenza dell’Ucai spezzina da parte del pittore Guido Barbagli, si apre al Circolo Angiolo Del Santo con la mostra ‘Abstractum: poesia segreta dell’astrattismo’. Nella sede di via Don Minzoni 62, fino al 25 febbraio, la rassegna visitabile il venerdì e il sabato, dalle 17 alle 18.30. La mostra replica l’analogo titolo di quella del novembre 2019, che impegnò con esiti soddisfacenti, pittori e scultori a guardare oltre il reale, per confrontarsi liberamente con la fantasiosa avanguardia del secolo scorso, emblematicamente rappresentata nella locandina dalla policromia di un magnifico dipinto di Paul Klee. Questo ‘Atto II’ raccoglie in gran parte lavori inediti di Gloria Augello, Rosella Balsano, Guido Barbagli, Antonella Boracchia, Pino Busanelli, Angiolo Del Santo, Umberta Forti, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Rosa Maria Santarelli e Maria Rosa Taliercio. Molti di loro hanno rinunciato al consueto linguaggio figurativo e nel complesso l’esposizione dà visibilità alle peculiarità del linguaggio astratto che si insinua tra l’interiorità degli artisti. "Per gli studiosi – afferma dice il critico Valerio P. Cremolini – l’Astrattismo aspira ad approdare a forme, linee e colori, unite dal requisito della purezza, che agiscono psicologicamente sulla sensibilità di chi le avvicina, non trascurando la sfera più intima della spiritualità". Tra gli artisti presenti, un plauso particolare per la qualità e la longevità della creatività artistica, a "Pino Busanelli e Marisa Marino. La loro dedizione rivolta da decenni alla pittura è un grande esempio per le giovani generazioni".

Marco Magi