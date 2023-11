’Foyer’ al Pin apre i battenti con Bergamasco

Il successo, gli applausi, il divertimento. Tutto scontato, ieri sera, grazie alla splendida performance di Sonia Bergamasco, straordinaria protagonista de ‘La locandiera’, che ha infiammato il Teatro Civico nell’apertura della Stagione di Prosa. Insieme a lei, tanti ottimi interpreti: Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni, Giovanni Franzoni, Francesco Manetti, Gabriele Pestilli, Marta Pizzigallo e Valentino Villa. Oggi pomeriggio, alle 17.30, si replica, in un appuntamento pomeridiano tutto da scoprire (ed apprezzare). In precedenza, però, alle 11.30, una grande occasione, ovvero di avere davanti ai propri occhi, molto vicina, proprio l’attrice vincitrice lo scorso anno del Premio Ubu (per lo spettacolo ‘Chi ha paura di Virginia Woolf’, sempre con lo stesso regista, Antonio Latella): Sonia Bergamasco (Mirandolina, che gestisce la locanda ereditata dal padre insieme al fedele cameriere Fabrizio) sarà, infatti, la prima ospite di quest’anno della rassegna ‘Foyer’, al Pin dei giardini, per rispondere alle domande del direttore artistico del Civico, Alessandro Maggi, e magari a qualche curiosità del pubblico intervenuto (l’ingresso è gratuito). Informazioni all’email [email protected]. I biglietti dello spettacolo, oltre al botteghino (ingresso da via Carpenino), prima dello spettacolo, anche sul circuito online Vivaticket.it.

m. magi