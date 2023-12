Fox Conspiracy, ci siamo. Debutto all’Arci Skaletta per la nuova super band

Un ritorno atteso, covato da tempo: prendono di nuovo strumenti e microfono in mano i componenti di King Mastino e Smoking Bones, due realtà che hanno scritto pagine importanti della scena underground italiana, uniti in un supergruppo fondato nel 2023 e pronto a debuttare: i Fox Conspiracy. Sarà la Skaletta Rock Club a ospitare la prima esibizione in riva al golfo: appuntamento alle 22 del 26 dicembre nel locale di via Crispi 168 con “First encounter”, serata in cui i Fox Conspiracy suoneranno, preceduti dai Gransoda.

La loro musica affonda le radici nelle sonorità anni Settanta, abbracciando in particolare l’eredità glam e punk: questo sarà il primo live di un tour che toccherà diverse località in Italia, in attesa del disco nuovo, la cui uscita è prevista fra circa un anno. A formare questo supergruppo, musicisti della Spezia e della Toscana: Lorenz e Jac (chitarra e voce), Leo (batteria) e Massi (basso e voce), che torna on stage dopo un’assenza di quattro anni. Lorenz e Massi sono amici di lunga data e hanno cementato il loro sodalizio artistico condividendo palco dopo palco, rispettivamente negli Smoking Bones e nei King Mastino: la loro collaborazione si è interrotta nel periodo pandemico, per poi riprendere con questa nuova avventura.

Fox è un omaggio a Fox Mulder, uno dei protagonisti di X-Files, le cui cospirazioni danno il nome a questa formazione: alla celeberrima serie di fantascienza e ai film, ai personaggi e alle storie che hanno reso celebre questo filone è legata l’ispirazione della band. Ad aprire la serata i Gransoda, i cui componenti sono attivi da oltre un ventennio, in forza ad altre realtà con cui hanno girato l’Italia e l’Europa. Nati nel novembre 2021, miscelano punk rock e hardcore anni Ottanta. A gennaio di quest’anno il loro primo album, che porteranno in scena alla Skaletta in versione live. Ingresso riservato ai soci Arci.

Chiara Tenca