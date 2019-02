Camion a fuoco in autostrada: tir distrutto dalle fiamme sull'A12

Un camion è andato a fuoco sull'autostrada A12, in direzione Genova, a circa un chilometro dal casello di Deiva Marina. Il mezzo era già fermo in una piazzola di sosta quando dalla motrice dell'autoarticolato si sono sprigionate le fiamme. Il camionista ha subito chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della stradale e il personale della Salt (Società Autostrada Ligure Toscana), che hanno regolamentato la circolazione, deviandola temporaneamente su una sola corsia, per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e successiva bonifica dello scenario. Nessuno è rimasto ferito

Ultimo aggiornamento il 14 febbraio 2019 alle 15:50