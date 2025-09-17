Fossati, guerra legale sui lavori. L’impresa: "Noi danneggiati"

"Già il 10 giugno, prima dell’avvio del procedimento da parte della Provincia e senza mai ricevere alcun tipo di contestazione, il sottoscritto aveva comunicato la risoluzione unilaterale del contratto per gravi violazioni e inadempienze della stazione appaltante. Non si tratta quindi di un’impresa che abbandona i lavori, ma di un operatore, che leso dei suoi diritti, ha preso atto di una gestione irregolare e lesiva dell’interesse proprio e pubblico". Così l’imprenditore Giuseppe Marotta interviene in merito alla battaglia legale tra la sua impresa e la Provincia, a seguito della decisione dell’ente disposto la risoluzione in danno dell’appalto per il rifacimento della copertura della sede dell’istituto Fossati, dando contestualmente mandato a un legale di chiedere al tribunale un accertamento tecnico preventivo finalizzato a verificare "lo stato di luoghi, la condizione e la qualità del lavoro svolto dall’appaltatrice". Secondo Marotta "i problemi dell’appalto non sono nati dall’impresa, ma da errori progettuali gravi e originari, mai corretti dalla Provincia: mancanza della demolizione del massetto, assenza dello strato di guaina nera, lucernari pericolosi. Tutti questi interventi sono stati fatti eseguire (ad eccezione dei lucernari) all’impresa, su precise indicazioni della direzione lavori, liquidati ordinariamente e solo successivamente inglobati nella variante del 12 aprile 2025". Nel mirino proprio la variante, "mai autorizzata dal ministero come previsto dalle regole Pnrr e soprattutto dalla convenzione sottoscritta tra la Provincia della Spezia e il ministero competente – spiega l’imprenditore –. Le variante è allo stato non attuabile e la mancata, preliminare, approvazione della stessa è motivo di revoca dei finanziamenti". Per l’imprenditore inoltre "l’appalto è stato gestito senza alcun Duvri, nonostante l’evidente interferenza con l’attività scolastica e con un secondo appalto confinante. Il tutto con ingresso promiscuo", e " appare evidente la pretestuosità dell’azione promossa dalla Provincia che ha contestato i lavori solo dopo 583 giorni dalla relativa consegna e dopo averli recepiti con una variante". "Questa vicenda è il risultato di scelte amministrative e tecniche errate e illegittime" dice l’imprenditore, secondo il quale "i danni subiti a causa del comportamento illegittimo della Provincia della Spezia" allo stato " sono quantificabili in 500.000 euro".

Matteo Marcello