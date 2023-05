Forza e Coraggio, pareggio show. Il Canaletto punta sui giovani

La 32ª giornata di Eccellenza si chiude con due pareggi per le nostre provinciali. La Forza e Coraggio dà vita ad uno spettacolare 3-3 sul difficile campo dell’Imperia e il Canaletto Sepor al Tanca non va oltre lo 0-0 con il Finale. I graziotti falliscono una ghiotta occasione per scavalcare gli imperiesi che li precedono di una lunghezza al quarto posto. Il team di Andrea Gatti gioca per un’ora in superiorità numerica a causa dell’espulsione al 34’ di un calciatore locale, autore di un brutto fallo su Maglione costretto ad uscire per infortunio. Poi a inizio ripresa il team delle Grazie, sempre per infortunio, perde anche il bomber Verona. Due pedine molto importanti nell’economia del gioco delle ‘furie rosse’ e questo ha indubbiamente pesato sull’andamento della partita. Le reti spezzine portano la firma di Erpen, Natale e Ratti.

Il Canaletto non riesce a segnare con il Finale nella sfida tra le ultime due della classifica e già retrocesse in Promozione. I gialloblù spezzini pertanto restano all’ultimo posto ad una sola lunghezza dai finalesi. Partita comunque divertente alla quale è mancato solo il gol ma non le emozioni con molte azioni pericolose. Formazione di Massimo Plicanti zeppa di giovani tra i quali spicca il portiere, classe 2005, Paganini all’esordio in prima squadra. Da notare il rientro, dopo una lunga assenza per infortunio, di Biloni che sfiora anche il gol colpendo il palo esterno. Prossimo turno: Busalla-Canaletto e Forza e Coraggio-Sestrese (al ‘Colombo’ di Beverino).

P.G.