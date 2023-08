’Forme e colori’ di Francesca De Donno Dalle sculture in statuario alle opere su tela

Sculture bianche in marmo statuario di Carrara, in gesso o in bronzo. Alle pareti dipinti astratti in tecnica mista su tela, attraverso il riutilizzo di stoffe, carta, sabbia, gesso, rappresentano le "forme e i colori" a cui l’artista Francesca De Donno da vita, nella sua mostra inaugurata a Sarzana, nello spazio temporaneo di via Cigala 20 fino al 24 settembre. De Donno, laureata all’Accademia di Belle Arti di Carrara, sezione scultura, nelle sue opere predilige l’utilizzo degli scarti del marmo non più utilizzati o trovati ai bordi delle cave. "Tutti siamo connessi – spiega – Niente si distrugge ma tutto si trasforma". La personale ’Forme e colori’ è visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica, dalle 18.30 alle 23.