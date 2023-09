Formazione, due bandi In ballo 12,7 milioni Ieri il terzo seminario con gli imprenditori

Si è svolto ieri alla Camera di commercio della Spezia il terzo seminario illustrativo sul territorio, dopo i primi due a Imperia e Savona, sui recenti bandi di formazione aperti da Regione Liguria. L’incontro, fortemente voluto dall’assessore Marco Scajola, è stato portato avanti grazie alla collaborazione con la Camera di commercio Riviere di Liguria e ha avuto l’obiettivo di incentivare associazioni di categoria, centri di formazione, liberi professionisti e in generale i cittadini liguri a scoprire e a sfruttare le opportunità proposte che superano, complessivamente, i 12,5 milioni di euro. "Sono particolarmente soddisfatto di questi incontri – dichiara l’assessore regionale alla formazione Marco Scajola –. È un metodo che portiamo avanti poiché riteniamo fondamentale il contatto costante con il territorio. Con la Camera di commercio Riviere di Liguria e in particolare con il presidente Enrico Lupi si è creata una sinergia positiva per andare incontro a chi opera quotidianamente nella provincia della Spezia. Abbiamo voluto accendere ancor di più i riflettori sulle grandi possibilità formative che la Regione sta proponendo attraverso il fondo sociale europeo. Offriamo un supporto concreto ad aziende, realtà in crisi, ma anche a liberi professionisti, a datori di lavoro e soprattutto a chi un impiego non lo ha. Lo facciamo in maniera strategica ascoltando, anche grazie a queste giornate, le necessità occupazionali e andando a premiare chi saprà abbinare ai progetti formativi delle certezze assunzionali".

"Questi due nuovi bandi della Regione – commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – rappresentano una grande opportunità per incrementare gli ingressi nel mondo del lavoro andando a formare i profili più richiesti dalle imprese e, in generale, dal tessuto produttivo dei diversi territori, in questo caso quello della Spezia. Su questo fronte" sottolinea Lupi. Il primo dei due bandi illustrati è relativo al ’piano dell’economia del mare e del turismo’, finanziato con 5 milioni di euro, consistente in nuovi corsi formativi, da 150 a 800 ore, e concomitanti azioni di accompagnamento al mondo del lavoro in settori strategici per l’economia del territorio, per circa 500 persone disoccupate o inattive residenti in Liguria. Un secondo bando da 7.7 milioni di euro riguarda invece la formazione continua dei lavoratori privati, dei liberi professionisti e per le aziende in difficoltà che hanno bisogno di piani di riconversione. Le domande per il primo bando dovranno essere presentate a Regione Liguria entro il 6 ottobre 2023. Il secondo è invece aperto da ieri, in modalità sportello, fino a esaurimento delle risorse.