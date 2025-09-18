Formazione 0-6. Una plenaria al Cardarelli

Si svolgerà oggi e sabato, per il quinto anno consecutivo, la formazione ‘A piccoli passi verso lo 0/6’ aperta agli educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie, che interesserà circa 200 operatori della nostra provincia. Il percorso formativo, punto di riferimento per educatori di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, coordinatori pedagogici e per tutti coloro che operano nel sistema educativo dello 0-6 anni, si sta implementando di anno in anno di nuove esperienze educative. L’iniziativa, realizzata grazie alla programmazione sinergica degli Ambiti Socio-Sanitari 17,18,19, del Comune della Spezia, di Fism e dell’Ufficio scolastico provinciale, rappresenta un passo fondamentale per la costruzione di quanto auspicato dalle ‘Linee guida per il sistema integrato 0-6’ emanate dal Ministero dell’Istruzione il 22 novembre 2021 con decreto 334. Il programma: nella giornata odierna, alle 17, gli iscritti, divisi in gruppi, visiteranno alcuni nidi e scuole dell’infanzia del territorio, in via di Monale e nella Casa dei Piccoli alla Spezia, a Riomaggiore e a Santo Stefano. Sabato si terrà una intera giornata di formazione in plenaria, con interventi e laboratori legati ai processi trasformativi dell’educare, condotti da Alessia Rosa (Indire), Sara Vincetti (Asl5 e Npi), Maria Filomia (pedagogia generale e sociale Link Campus University) e Marco Sani (Teatro ‘Il reatto’), nell’auditorium dell’istituto Vincenzo Cardarelli in via Montepertico. L’apertura dei lavor alle 8.45 con i saluti istituzionali dell’assessore Lorenzo Brogi, seguiranno gli interventi di Marianna Burgnich, dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale, Giulia Crocco dirigente Ufficio scolastico ambito territoriale della Spezia e la pedagogista Beatrice Serventi. Coordina Ambra Tonelli.