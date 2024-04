’Food for profit’ sbarca al Nuovo

‘Food For Profit’ arriva domani sera anche alla Spezia, al cinema Il Nuovo. Si tratta del primo docufilm che mostra il filo che lega l’industria alimentare, le lobby al potere politico dell’Unione Europea. "Ogni anno l’Europa destina al settore agro-alimentare miliardi di euro – spiegano i promotori, Cittadini Consapevoli – . Il comparto alimentare, però produce inquinamento ambientale e rappresenta un pericolo per la salute umana odierna e futura". Il film utilizza una ricerca investigativa per lanciare un grido di allarme che ci invita a riflettere sulle scelte alimentari e sulle conseguenze che queste hanno sulla nostra salute e sull’ambiente. L’evento spezzino prevede, oltre alla proiezione del film alle 19.30, anche un dibattito con la partecipazione di Stef Bettini, coordinatore delle investigazioni, ed un buffet offerto da Origami, con ricavato devoluto al Rifugio Alma Libre e per la produzione di Food For Profit. "L’appello dunque è chiaro – concludono – : dobbiamo fermare questo sistema corrotto se vogliamo salvare il pianeta e noi stessi".

m. magi