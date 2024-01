Fondo per i disturbi alimentari. Marcia indietro sui tagli. Cresce il numero dei pazienti

Allarme rientrato, o quasi. Dopo l’annuncio del taglio del fondo nazionale per il contrasto dei disturbi alimentari – 25 milioni di euro per il biennio 2022/23 – il governo Meloni ha fatto dietrofront. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha messo fine alle polemiche con l’annuncio dell’istituzione di uno stanziamento straordinario da 10 milioni nell’emendamento al Milleproroghe. Ma qual è la situazione nello Spezzino? Ci risponde Elisa Simonini, direttore facente funzione del Dipartimento salute mentale e dipendenze dell’Asl 5.

Cosa è stato fatto nel nostro territorio fino ad oggi grazie al fondo nazionale?

"Nel nostro territorio è presente da molti anni un servizio multispecialistico dedicato alle persone che soffrono di disturbi alimentari. Nel 2017 sono stati riconosciuti tra i livelli essenziali di assistenza, nel 2021 è stato istituito il fondo nazionale e i finanziamenti hanno permesso di investire sull’assunzione di personale dedicato, sulla prevenzione, e sulla formazione a livello regionale. Abbiamo ottenuto un miglioramento in termini di intercettazione precoce del disturbo, di continuità assistenziale e di riabilitazione".

Quanti sono gli utenti all’anno e quali le patologie più diffuse?

"Ogni anno i pazienti seguiti dai servizi territoriali sono circa 150. Negli ultimi tempi, in linea con i dati nazionali, abbiamo registrato un costante aumento, con un anticipo nell’età di esordio del disturbo e un aumento nel sesso maschile. Le patologie più diffuse nel campione sono anoressia e bulimia nervose, disturbo da Binge Eating e quello evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo".

Chi è il paziente tipo?

"Varia significativamente rispetto alla tipologia di disturbo, ma è possibile individuare dei pattern affettivi e cognitivi comuni. Per quanto riguarda gli stati affettivi, si riscontrano preoccupazioni emotive abbastanza tipiche: sentirsi affamati di cure e affetto e sentimenti di fallimento, colpa e vergogna. Per quanto riguarda i pattern cognitivi, c’è la preoccupazione di essere svalutati, incompetenti o non amati, e interesse eccessivo per l’immagine corporea".

Quanto siete soggetti ai tagli?

"La direzione aziendale ha sempre mostrato fiducia nel lavoro svolto e fornito il personale necessario, che verrà confermato permettendo la prosecuzione delle attività in corso. Anche la rete di assistenza a livello regionale proseguirà il suo impegno".

Quali sono i rischi dell’interruzione delle cure?

"Tra i disturbi psichiatrici, quelli dell’alimentazione hanno il più alto tasso di mortalità. Nella popolazione spezzina il dato è assente, a fronte di una statistica nazionale del 5-6% dei casi. L’interruzione implica un grave rischio per il paziente, in quanto porta quasi sempre a una riacutizzazione della sintomatologia".

Qual è la percezione di queste patologie da parte della politica?

"Pur essendo noto il problema, la proposta di riduzione dei finanziamenti fa pensare a una percezione sottostimata rispetto alla realtà".