Fondi per tre milioni. Dall’agroalimentare al turismo alla cultura: "Curiamo le imprese"

Un impegno importante che si traduce nell’altrettanto prezioso investimento economico milionario a sostegno delle imprese e allo sviluppo dell’economia locale. Il finanziamento di 3 milioni di euro è stato messo a disposizione a partire dal prossimo anno dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria ed è indirizzato proprio a favorire le imprese locali come approvato dal piano preventivo del consiglio camerale. Si guarderà soprattutto al turismo e cultura, settori sostenuti con 806 mila euro, ma anche al sistema produttivo del territorio e sviluppo delle filiere, in particolare quella agroalimentare e dell’economia del mare per il quale sono previsti 607 mila euro, digitalizzazione delle imprese (546 mila), orientamento al lavoro e alle professioni (325 mila), internazionalizzazione delle imprese (360 mila), sviluppo d’impresa ( 235 mila) mentre un capitolo di 70 mila euro verrà destinato all’informazione economica. "Siamo sostanzialmente in linea - ha spiegato il presidente Enrico Lupi - con quanto programmato all’inizio dell’attuale consiliatura camerale. L’ente metterà in campo anche per il 2024 oltre 3 milioni di euro per svolgere al meglio l’azione di sostegno alle imprese dei propri territori. Si tratta di un importo significativo, derivante sia da risorse proprie che da altre reperite attraverso iniziative e progetti finanziati dai programmi nazionali ed europei ai quali la Camera partecipa con frequenza. Inoltre stiamo perseguendo con efficacia l’intervento di razionalizzazione degli immobili di proprietà camerale, in modo da dismettere quelli non più funzionali allo svolgimento delle funzioni istituzionali, creando di conseguenza una riserva finanziaria da impiegare per il sostegno all’economia dei territori".

L’attenzione al territorio è stata ribadita anche dal segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. "Cercheremo - ha ribadito Marco Casarino - di essere ancora di più incisivi nel supporto al sistema delle imprese, sviluppando iniziative e progetti che possano contribuire su molteplici fronti ad accrescere la competitività delle aziende". Il segretario generale ha voluto commentare anche i nuovi dati relativi all’occupazione. "Sono numeri - conclude Casarino - che confermano due elementi: la tenuta del sistema delle piccole e medie imprese spezzine ma anche la conferma delle difficoltà a reperire specifiche figure professionali. Noi poniamo grande attenzione al tema dell’incrocio tra domanda e offerta dedicando apposite risorse e progetti come la guida dedicata all’orientamento dei giovani e delle famiglie all’offerta formativa sul territorio con focus sui fabbisogni professionali delle imprese spezzine".

Massimo Merluzzi