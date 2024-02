Fondi ex Civico: "Un bando senz’anima"

Opposizione all’attacco sulla locazione dei fondi commerciali nel cuore della città, con un’interpellanza del consigliere Andrea Montefiori (nella foto) sottoscritta anche da Martina Giannetti, Viviana Cattani, Marco Raffaelli, Piera Sommovigo, Dino Falugiani, Andrea Frau riguardo la procedura ad evidenza pubblica avviata dall’assessorato al patrimonio per quattro unità su corso Cavour (civici 12, 14, 16 e 18). "Emblema dell’incapacità di governare i processi" attaccano lapidari, puntando il dito su "contenuti del bando assolutamente generici, senza alcuna indicazione dei fini per i quali il Comune voglia locare tali immobili, a parte volere incassare 53mila euro all’anno". I consiglieri sottolineano come l’operazione di ricerca "di un nuovo concessionario per l’affidamento in locazione commerciale dei locali di cui in oggetto" si legge sulla determina, dovrebbe integrarsi in un ripensamento del futuro del commercio tradizionale. "L’amministrazione dovrebbe, in ogni suo atto che riguarda il futuro del commercio, prendersi la responsabilità di indicare quale tipologia di attività voglia che si sviluppi e si rafforzi, sia nel centro storico che nei borghi e le periferie". E condannano il "non assumere una posizione definita e sostenere che sia ineluttabile il restringimento degli spazi per il commercio tradizionale e l’artigianato". Shopping e ristorazione, per i consiglieri di opposizione, vanno a braccetto e il rischio crollo del primo, potrebbe avere ripercussioni sul settore ’food’. Perciò, "interpellano l’amministrazione per sapere se gli assessori al commercio e al patrimonio abbiano condiviso i contenuti e i criteri del bando, e se si ritenga opportuno ritirare il provvedimento per riproporlo nel senso indicato".