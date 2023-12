"Fondazione Telethon e la nostra città: un sodalizio sempre più solido"

Il sodalizio tra Fondazione Telethon e la nostra città diventa ogni anno sempre più solido e ricco di iniziative, organizzate non solo per aiutare la ricerca scientifica, ma anche per creare momenti di partecipazione per far conoscere la mission di Telethon e i progressi della ricerca scientifica. "I doni della ricerca sono tanti, spesso invisibili, e hanno un valore inestimabile: speranza, risposte, futuro, cura – spiega la presidente Mara Biso – . Per questo è fondamentale sostenerla". Dunque ecco venerdì, in piazza Beverini il banchetto solidale dalle 15 alle 19, con, alle 17, il concerto della banda della Marina militare, invece, il banchetto, dalle 10 alle 18, è in piazzetta Attilio Del Santo. Infine domenica, banchetto in piazza Beverini dalle 15 alle 18, mentre alle 10, in Passeggiata Morin si terrà il ‘Palio di Natale - Le Borgate x Telethon’, e alle 17.30, al Sunspace di via Sapri, a cura Elisabetta Amoroso e gli attori della compagnia Nadar, ‘Leggiamo assieme il Natale: la vera storia di Babbo Natale’. Per aiutare la ricerca si possono inoltre acquistare i ‘Cuori di Telethon’.