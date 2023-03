Fondali sotto esame La mappatura di Enea

Fondali poveri nella baia di Lerici. Il fondo su cui verranno installati i pontili galleggianti, quando sarà concluso l’iter progettuale, risulta fangoso e sabbioso. Non è una novità lo si sa da anni. Poveri, fangosi e sabbiosi (così definiti dagli esperti) sono oggi anche i primi risultati emersi dalle verifiche preliminari eseguiti dagli scienziati dell’Enea, l’agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile con sede a Santa Teresa di Pozzuolo. Ad Enea infatti si è rivolta l’amministrazione comunale di Lerici per assolvere alle direttive impartite da Ministero e Regione in occasione di operazioni di ristrutturazione della baia. "Stiamo lavorando – spiega la dottoressa Pannacciulli – per redigere una fotografia aggiornata della situazione ambientale, marina e terrestre. Tra meno di due mesi redigeremo e consegneremo un rapporto al Comune di Lerici sulla situazione che sarà emersa dalle nostre analisi. Intanto vorrei sottolineare come i fondali del mare di Lerici siano nettamente diversi da quelli di Portovenere e litorale di ponente del Golfo ricchi di flora".

E. Sassarini