"Fondali di posidonia danneggiati" Un esposto ecologista alla Procura

Dopo la manifestazione sull’isola di sabato 15 aprile all’insegna dello slogan "Giù le mani dall’isola Palmaria" gli ambientalisti tengono alto il livello di attenzione sullo sviluppo delle partite che interessano la perla del golfo oggetto del masterplan avversato, per nulla rassicurati dalla garanzie del presidente della Regione Giovanni Toti e del sindaco Matteo Cozzani sul fatto che la ricostruzione dei ruderi finiti all’asta non comporterà un centimetro in più di cemento, semmai decoro. L’ultima eco-mossa è quella di un esposto alla procura per le modalità di sbarco, col pontone ancorato, dei materiali nel cantiere a Carlo Alberto. All’esposto hanno lavorato a sei mani Fabio Giacomazzi di Legambiente, Gabriella Reboa di Posidonia col supporto, per gli affondi in punta di diritto penale , di Marco Grondacci (nella foto). Il tema è quello della violazione del divieto di ancoraggio delle barche tra Punta Beffettuccio e Punta Secca nel cuore dell’area marina protetta sui cui fondali si sviluppa l’unica prateria di posidonia oceanica del golfo, oggetto di tutela. Le ipotesi di reato prospettate nell’esposto sono quelle di inquinamento ambientale (che può riguardare anche il danneggiamento di siti tutelati dalla normativa sulla biodiversità) e di deturpamento di bellezze naturali: i fondali tesoro dell’isola.