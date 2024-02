Follo Nel bosco per spacciare. Pusher arrestato dai carabinieri

Lo hanno trovato in una zona boschiva di Follo, insolita e fuori mano. Quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sarzana, impegnati nel monitoraggio del territorio predisposto dal capitano Luca Panfilo, lo hanno avvicinato il 24 enne di origine marocchine ha prima mostrato nervosismo poi si è scagliato contro i militari colpendoli a calci e pugni per tentare di scappare. Non senza fatica i militari sono riusciti a fermarlo e perquisirlo. Aveva in tasca 57 grammi di hashish, 13 grammi di cocaina suddivisa in 17 dosi, 14 grammi di marijuana due bilancini di precisione, materiale per confezionamento e 360 euro ritenuti provento di spaccio. E’ stato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo una notte in caserma a Sarzana Hicham Maazouf è comparso davanti in Tribunale: il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora notturna. Nell’ambito della stessa operazione i carabinieri hanno denunciato un minorenne e segnalato alla Prefettura quale consumatore di stupefacenti.