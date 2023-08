Follo: arrestati due pusher con droga nel bosco

I boschi nuova frontiera dello spaccio di droga. La conferma viene da un’operazione dei Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sarzana: nel corso di un servizio di controllo hanno sorpreso ed arrestato due cittadini marocchini, rispettivamente di 28 e 25 anni. I militari hanno sorpreso i due mentre, in una zona boschiva di Follo, erano intenti a confezionare dosi di cocaina e hascisc. Durante il controllo sono stati sequestrati 37 grammi di cocaina e 82 grammi di hashish, oltre a quattrocento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due giovani sono quindi stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, sono comparsi stamattina in Tribunale alla Spezia davanti al Giudice Marozzi che, su richiesta del pm Alessandro Casseri, ha convalidato l’arresto.