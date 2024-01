Folk rock stile Neil Young con i Red Gavas. La band di Castelnuovo al Big Boss Man

Il Big Boss Man non placa la sua sete di live. Stasera, nel locale di salita Castelvecchio, spazio a una band che si è già espressa su quel palco, richiamando tanti appassionati di folk rock. Parliamo dei Red Gavas, nati nel 2012 a Castelnuovo Magra, che prediligono un folk rock basato su suoni acustici ed elettrici, con diversi pezzi originali e alcune cover, principalmente ‘indirizzate’ su Neil Young: il gruppo è formato dalle chitarre e le voci di Massimiliano Cardelli e Paolo Lusenti, al piano e cori Elisabetta Vincenzo, al basso Franco Puccini e alla batteria Agostino Serra. I gavaroni rossi sono pronti ad infiammare anche una volta il Big Boss Man, che si conferma, in città, uno dei pochi ritrovi per amanti della musica dal vivo, e sempre di buon livello. Via al concerto alle 22, prima si può anche cenare. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0187 302686 oppure mandare un messaggio Whatsapp al 342 5286661.