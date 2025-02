Focus sull’intelligenza artificiale tra rischi e grande risorsa

Un interessante incontro è stato organizzato per domani, a partire dalle 17.30, al Sunspace di via Sapri, dal Lions Club Roverano, in collaborazione i Lions Club Cinque Terre, Colli Spezzini, Vara Sud, Valle del Vara, Luni e Tivegna Valle della Luna, e con il supporto di Banca Generali private, e il patrocinio di Provincia e Comune della Spezia e della Consulta provinciale femminile. Il convegno, intitolato, ‘L’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo!?’ e ad ingresso libero e gratuito, si pone l’obiettivo di far comprendere ai partecipanti come l’intelligenza artificiale, applicata eticamente, possa davvero avere un impatto positivo sulla vita delle persone. Tante le pubblicazioni che sono state redatte sul tema, tra queste anche quella dello spezzino Filippo Lubrano, dal titolo ‘Antropologia per intelligenze artificiali’. Dopo l’introduzione del presidente di Zona Lions Federico Maffei e della district manager Bc private Marina Cabona, vi saranno diversi interventi e filmati. A cominciare da Silvia Magni, senior relationship manager Invesco, con ‘Applicazioni IA in ambito medico diagnostico’; poi Micaela La Regina, direttrice struttura complessa Gov. Clin. e, Risk management Asl5, con ‘La sicurezza delle cure nei tempi dell’IA’, Alberto Gerli, ingegnere gestionale Big Data Scientist su ‘Siamo pronti per l’IA? Tra illusioni cognitive, nuove dipendenze e sorprendenti alleati per l’umano’, Andrea Moscatelli ingegnere Vr Technology su ‘IA dal mondo reale al mondo virtuale, quali opportunità e quali rischi?’ e infine Andrea Corvino, di Banca Generali, su ‘Deep Fake, il ruolo guida del consulente finanziario’. A condurre l’incontro sarà il giornalista e scrittore, membro Lions, Andrea Marrone. Al termine verrà offerto un aperitivo a cura della Cantina 5 Terre. L’iniziativa è inserita nei progetti ‘Lionismo 5.0 - Intelligenza artificiale tra opportunità e rischi’ e ‘Insieme Possiamo lasciare il segno’.

m. magi