Focus sulle ’Famiglie digitali’ alla Mediateca ’Fregoso’ con Alberto Pellai

Sabato 1 Aprile dalle 9.30 alle 12 alla Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” (via Firenze, 37), Il Centro per le Famiglie del Distretto Socio Sanitario 18 organizza una giornata di approfondimento sul tema “Famiglie digitali: relazioni e tecnologie tra vecchie e nuove generazioni”. Relatore Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore al dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. L’evento aperto alla cittadinanza è gratuito e su prenotazione, rivolgendosi al Centro per le Famiglie dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18 e le mattine di lunedì e venerdì 9.30-12.30, tel. 0187 023994, Whatsapp al 329 2616515 o sportello in Traversa di Via A. La Marmora 3. Posti limitati.