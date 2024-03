Focus sulla violenza di genere. Riguarda anche gli adolescenti

Noi ragazzi e ragazze sulle cronache e attraverso i social abbiamo sentito diversi episodi di violenza di genere e ci siamo chiesti quali sono i modi per prevenire il fenomeno ed educare gli adolescenti su questo tema e se tale problematica riguardasse anche le relazioni tra i giovani. Il 13 febbraio 2024, Save the children, ha pubblicato un report sulla violenza di genere tra ragazzi e ragazze. Dai dati emersi, il 17% delle ragazze e dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni pensa che possa succedere che in una relazione intima scappi uno schiaffo ogni tanto e quasi uno/a su cinque (19%) di chi ha o ha avuto una relazione intima dichiara di essere stato spaventato dal partner con atteggiamenti violenti, quali schiaffi, pugni, spinte, lancio di oggetti. Abbiamo intervistato Silvia Peveri e Jessica Ciuffi, due attiviste di Non Una di Meno, gruppo nazionale e internazionale costruito nel 2018 di donne che si occupa del contrasto della violenza di genere. Abbiamo chiesto loro quali forme di prevenzione si possono attuare per prevenire questo fenomeno: "E’ molto importante", dice Silvia, "specificare che il problema della violenza riguarda i minorenni non solo online ma anche la violenza "onlife", ovvero nelle relazioni che si intrattengono nella sfera emotiva e affettiva di tutti giorni. E’ necessario fare un lavoro di prevenzione a partire dai luoghi di formazione scolastica ed extra, nei doposcuola, nei centri sportivi, su come si riconosce una relazione violenta".

Secondo il report di Save the Children, tra le forme di comportamenti scorretti sono maggiormente ricorrenti chiamare con insistenza al telefono la persona per sapere dove sia (29%), usare un linguaggio violento (27%), il fare leva sulle emozioni (24%), spaventare con atteggiamenti violenti (15%). Sempre secondo l’indagine, i giovani sono vittima degli stereotipi: il pianto, le capacità relazionali e di cura vengono chiaramente associate all’universo femminile. Quasi il 69% degli adolescenti pensa che le ragazze siano più predisposte a piangere dei ragazzi, il 64% che siano maggiormente in grado di esprimere proprie emozioni, il 50% di prendersi cura in modo più attento delle persone. "L’educazione va fatta a livello di società", dice Jessica Ciuffi, "non esiste una ricetta univoca. Non dobbiamo pensare che la violenza sia solo il femminicidio, esiste un iceberg della violenza di genere che si esprime negli stereotipi di genere, nelle discriminazioni quotidiane, tutti e tutte possiamo e abbiamo la responsabilità di fare qualcosa, é importante essere informati e interrogarsi sempre su ciò che ci accade."