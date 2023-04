Focus sul Nobel Ernaux oggi alla Fondazione con la docente Bricco

L’opera di Annie Ernaux (nella foto), scrittrice francese, insegnante e femminista, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 2022, verrà illustrata oggi pomeriggio alla Fondazione Carispezia-Crédit Agricole, a partire dalle 16. Nei suoi romanzi, pubblicati in Italia da L’Orma e tradotti da Lorenzo Flabbi, Annie Ernaux racconta in qualche modo episodi salienti della sua vita. Per delineare il ritratto della scrittrice e parlare dei suoi libri, l’Alliance Française della Spezia presieduta da Annalisa Tacoli, ha invitato la professoressa Elisa Bricco, docente dell’Università di Genova. Un’occasione importante per il pubblico spezzino per conoscere una scrittrice che, nonostante i suoi 83 anni, è impegnata a sostegno dei diritti delle donne.

F.D.