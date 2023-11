Flash mob questa mattina in piazza del Bastione sulle note di Flashdance

Torna stamattina alle 11, in piazza del Bastione, l’appuntamento annuale del Flash Mob Special Olympics sulle note di ‘What a feeling’, colonna sonora del film ‘Flashdance’, per festeggiare insieme, in tutte le regioni italiane, anche i primi 40 anni del movimento. E domenica 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Special Olympics Italia pubblicherà sui propri canali social il video finale complessivo con tutte le location, come fosse un’unica ‘Flashdance’. "Un unico Movimento e tanto divertimento tra la gente che, siamo pronti a scommettere, si lascerà coinvolgere sulle note di una musica tanto popolare e coinvolgente" afferma Alessia Bonati di Anffas e direttore Special Olympics.