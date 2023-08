Fit Cgil canta vittoria a La Spezia nella contesa con Lsct

Il ricorso per comportamento antisindacale è evaporato in corso d’opera per il venir meno delle ragioni del contendere ma la ricostruzione giudiziaria dei fatti soddisfa la Filt Cgil. La contesa era con Lsct; lo sfondo era quello della rottura delle trattative prima dell’accordo separato (solo con Uil e Cisl) del 13 febbraio per fronteggiare il calo dei traffici.

Di ieri la sentenza del giudice del lavoro Giampiero Panico. La Fit Cgil, nel dare notizia del verdetto, lo spiega così: "Filt Cgil è stata esclusa work in progress dall’accordo, nonostante la disponibilità dichiarata nei fatti di provare a siglare un accordo e discutere la materia. In definitiva, aver trattato solo con alcune sigle e non con altre e incidere negativamente sull’immagine, la libertà di azione e le prerogative di queste ultime risulta essersi concretizzato un comportamento anti sindacale" dice il segretario Stefano Bettalli, che rileva: "In definitiva la vicenda è stata connotata per alcune condotte da considerarsi anti sindacali ma esaurite, anche negli effetti perduranti, dalla conclusione della medesima anteriormente alla radicazione della domanda. Lsct ha agito nei confronti della Filt Cgil in maniera anti sindacale e si è salvata esclusivamente solo perché abbiamo per senso di responsabilità e per rispetto dei lavoratori che rappresentiamo, fatto ogni tentativo di trovare sino all’ultimo un accordo e ci siamo mossi solo quando orami era chiaro che ciò non sarebbe più potuto accadere. Sarà nostra cura nei prossimi giorni parlare coi lavoratori e decidere come proseguire la mobilitazione. Vogliamo intanto cogliere l’occasione per ringraziare l’avvocato Andrea Frau dell’Ufficio Vertenze della Cgil per il grande lavoro svolto, considerando che statisticamente solo il 10 per cento di tali provvedimenti hanno successo".