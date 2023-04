Fisco e rivoluzione digitale "Opportunità da cogliere al servizio del cittadino"

Nella splendida cornice di Villa Marigola, grande successo per il convegno nazionale Aspel ‘Le società in house come strumento di gestione delle entrate locali. Un modello organizzativo tra complessità normative e innovazione digitale’. Organizzato in collaborazione con Spezia Risorse, l’evento ha esaminato esaminare gli effetti della digitalizzazione e delle recenti innovazioni normative sulle società in house, in particolare quelle operanti nel settore della riscossione. È stato patrocinato dalla Regione Liguria ed ha goduto del sostegno (da partner ufficiali), di Pa Digitale, Exetesis, Gruppo Maggioli, Artigiancassa Bnp Paribas, Prt Group, The Italian Sea Group e Casartigiani Liguria. Nella prima parte, la discussione, moderata dal conduttore Mediaset Dario Donato, si è concentrata sulla riforma della riscossione delle entrate locali nel contesto della nuova riforma fiscale. Dopo i saluti del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’introduzione da parte di Vittorino Bombonato, presidente Aspel, e Davide Piccioli, amministratore delegato di Spezia Risorse, è intervenuto l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, che ha sottolineato l’importanza, per gli enti locali, di costruire ed alimentare, nel tempo, un rapporto diretto con il cittadino.

L’amministratore delegato di Spezia Risorse Davide Piccioli ha evidenziato il percorso di crescita della società, che negli ultimi anni ha visto un incremento nel valore della produzione, nel numero dei dipendenti, nel volume delle risorse gestite e nel patrimonio netto. Il presidente Aspel Vittorino Bombonato ha ribadito l’importanza, nel settore della pubblica amministrazione, "di cogliere tutte le opportunità della rivoluzione digitale". Andrea Ferri, responsabile Finanza locale Anci-Ifel, ha affrontato il tema della gestione delle entrate nel quadro dell’autonomia e della stabilità degli enti locali, mentre Giampaolo De Paulis, già Direttore centrale Federalismo fiscale Mef, ha parlato dei principi e dei criteri direttivi della legge delega per la riforma fiscale. Infine il saggista Sergio Bellucci ha parlato di Big data e di Intelligenza artificiale applicati al contesto della pubblica amministrazione. Successivamente si sono approfonditi temi quali la riforma della riscossione per gli enti locali e territoriali, l’evoluzione digitale del servizio di riscossione, la funzione di accertamento riscossione e l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva. A portare il loro contributo sono stati, inoltre, Alessio Foligno, avvocato esperto in accertamento e riscossione tributi ed entrate patrimoniali enti territoriali, Laura Rinaldi, direttore generale della società di riscossione Soris Antonio Finocchiaro, avvocato specializzato in materia amministrativa e tributi locali, e Alessandro Merciari, funzionario a Spezia Risorse ed esperto in materia di entrate locali.

Giulia Tonelli