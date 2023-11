Firmato il contratto per il via ai lavori dell'ospedale Felettino

Genova, 13 novembre 2023 - Asl 5 e Guerrato spa – l’azienda aggiudicataria della procedura di concessione della progettazione, costruzione e gestione della struttura – hanno firmato il contratto che dà il via alla ripartenza dei lavori di realizzazione dell’ospedale Felettino. Entro i prossimi 96 giorni il concessionario procederà alla redazione del progetto esecutivo, che verrà poi sottoposto alla procedura di verifica da parte di Rina Check. La partenza del cantiere è quindi prevista nei primi mesi del 2024; i lavori avranno una durata di circa 850 giorni, come previsto offerta dell’aggiudicatario.

“Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza per la città della Spezia e per tutta la Liguria: da qui a poco più di cento giorni contiamo di dare il via alla ripresa dei cantieri del Felettino – annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – . L’obiettivo di dare inizio ai lavori nei primi mesi del 2024 è stato dunque pienamente rispettato, rianimando un cantiere rimasto fermo per troppo tempo e dando modo agli spezzini e a tutti i cittadini del comprensorio l’ospedale che attendono da anni, moderno e in linea con le esigenze del territorio. La realizzazione del Felettino è un’assoluta priorità per il sistema sanitario regionale. Giova ribadire che la struttura sarà totalmente a gestione pubblica: i privati si occuperanno della realizzazione, della gestione della centrale calore e delle manutenzioni, non della parte sanitaria”.

“La realizzazione dell'ospedale Felettino è strategica per il futuro della sanità del Levante ligure – fa dichiara l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola – . Siamo di fronte ad un passaggio decisivo per poter far ripartire finalmente il cantiere di un'opera attesa da un intero sistema. Il nuovo nosocomio sarà al passo con i tempi e in grado di integrarsi con maggiore efficacia con la rete territoriale”.

Marco Magi