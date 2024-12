Finto carabiniere tenta di truffare una donna, la polizia lo blocca

La Spezia, 20 dicembre 2024 – Tenta di truffare una donna, fermato dalla polizia. Nella giornata di mercoledì sono giunte alla Questura diverse segnalazioni da parte di cittadini contattati da un uomo, che si presentava loro come appartenente alle forze dell’ordine chiedendo soldi per un presunto incidente occorso ad un familiare della vittima, o per una immaginaria necessità di un parente del malcapitato.

Verso le 17 dello stesso giorno una donna chiamava il Numero Unico di Emergenza 112 segnalando che la sorella era stata contattata telefonicamente da un presunto carabiniere, che le comunicava che suo figlio aveva investito una persona sulle strisce pedonali e per questo motivo si trovava in caserma. L’uomo al telefono continuava precisando che affinché il figlio fosse rilasciato, la donna doveva pagare una somma di denaro da consegnare ad un carabiniere che si sarebbe presentato nella sua abitazione.

Gli investigatori della squadra mobile hanno raggiunto l’abitazione della donna ed entrati nell’androne delle scale hanno sentito provenire dai piani superiori la voce di un uomo che invitava la signora ad aprire la porta di casa. Dopo poco l’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia senza sapesse fornire valide giustificazioni inerenti la propria presenza nel condominio.

L’uomo, un italiano di 52 anni, residente fuori provincia con pregiudizi di polizia a suo carico, è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, e lì è stato denunciato per tentata truffa aggravata in concorso con l’ignoto telefonista.

La polizia, impegnata in una mirata campagna di informazione per prevenire e reprimere questo tipo di reati, raccomanda in ogni caso sospetto di contattare sempre e senza esitare il Numero Unico di Emergenza 112.