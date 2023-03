Finito in mare con l’auto È morto per annegamento

di Massimo Benedetti

Alessandro Bassi, il frigorista di 60 anni dello Spezia Container Terminal caduto in mare con l’auto di servizio alla calata Artom lo scorso 15 dicembre, è morto annegato. E’ il responso dell’autopsia disposta dal pubblico ministero Rossella Soffio, che ha fugato ogni dubbio sul tragico episodio. Nessun malore mentre era al volante, come qualcuno aveva ipotizzato, si è trattato di un tragico incidente. ’La Nazione’ aveva già rivelato in anteprima che la Citroen aziendale condotta da Alessandro Bassi aveva il freno a mano tirato. Quando la vettura fu recuperata con la gru dal fondale di dieci metri, c’erano infatti le ruote posteriori bloccate. Un tentativo estremo della vittima, quindi, di fermare la corsa della vettura verso il baratro. Che purtroppo si è rivelato tardivo, considerando anche il breve spazio tra la rotatoria e la fine della banchina.

L’auto alle 7 di quel 15 dicembre, con la visibilità ridotta per la pioggia e una fitta nebbiolina,

aveva proceduto a diritto invece che affrontare la rotatoria a destra. Lo hanno confermato le immagini delle telecamere del terminal acquisite come prova. Non ci sono segni evidenti di frenata sull’asfalto, perché il freno a mano è stato azionato troppo tardi. Comunque l’auto non poteva neppure avere una velocità sostenuta, perché in quel tratto del terminal Lsct, poco prima, c’è una barriera con la sbarra.

Le indagini sono condotte dalla capitaneria di porto della Spezia. Che fosse improbabile l’ipotesi dell’improvviso malore alla guida lo aveva dichiarato anche Davide Rossi, il collega di lavoro che si era sul sedile posteriore dell’auto ed è riuscito ad aprire la portiera prima che si inabissasse. Ha detto che non aveva avuto sentore che Alessandro Bassi si fosse sentito male. Ma se quindi non è stato un malore la causa della tragedia, che cosa può essere successo quella mattina?

Di sicuro la visibilità era ridotta, ma saranno le indagini a stabilire se anche l’illuminazione, in quella zona del terminal, fosse adeguata oppure no con un po’ di nebbia. Alessandro Bassi sarebbe stato vittima di un malaugurato errore di valutazione. Probabilmente, con la visibilità ridotta, credeva di avere già raggiunto il ’dente’ sporgente verso il mare della calata Artom che allunga la terraferma,, mentre invece si trovava nel tratto immediatamente precedente. Ci sarebbe stato un camion fermo che aveva finito di scaricare, parallelo alla banchina, che sarebbe stato superato dalla Citroen condotta da Bassi. E una volta accortosi di essere davanti al baratro, avrebbe quindi azionato il freno a mano in un estremo, vano, tentativo.