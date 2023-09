Finiti i lavori a Vernazza: Apre anche l'asilo nido - Inaugurazione scuola comunale

Una giornata attesa quattro anni. La comunità di Vernazza riabbraccia la sua scuola. Lo storico edificio situato nel cuore del borgo, dopo essere stato sottoposto a un lungo intervento di messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetica costato 780mila euro, tornerà ad accogliere i giovanissimi studenti del paese. Ieri, l’inaugurazione alla presenza dell’amminsitrazione comunale e della dirigenza dell’istituto comprensivo di Levanto, cui dipendono le scuole di Vernazza. Nella guidoni, troveranno posto le scuole elementari al piano più alto, la scuola dell’infanzia nel piano i ntermedio, e l’asilo nido al piano terra: un servizio, quest’ultimo, appena introdotto dall’amministrazione comunale guidata da Francesco Villa. "È una grande soddisfazione – commenta il sindaco –, i lavori sono stati molto lunghi, resi più difficili dalla pandemia, ma finalmente possiamo riconsegnare la scuola alla comunità. Quattro anni fa, appena eletti, ci siamo trovati di fronte a questo enorme problema. Non trovare alternative alla chiusura definitivamente del plesso per il nostro paese avrebbe significato non disporre più di una scuola. La scelta di continuare le attività didattiche nei moduli abitatiti prefabbricati in attesa dei lavori, è stata una scelta che alla fine ha pagato, perchè oggi a Vernazza possiamo ancora contare su una scuola, più moderna e con più servizi, in quanto da quest’anno potremo contare anche sull’asilo nido: un servizio molto importante, che va incontro alle tante nuove nascite che si sono verificate in questi anni".

mat.mar.