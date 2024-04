Finestra aperta sulla Romania con il libro della Sprinceana stasera al Ristoro Dracula

La giurista Nicoleta Sprinceana, oggi alle 18.45, presenterà il suo libro ‘La verità, tutta la verità, nient’altro che la verità, sulla mia comunità’, al caratteristico Ristoro Dracula di via del Popolo 54. L’evento si colloca all’interno della rassegna ‘Dialogo tra culture: una finestra sulla Romania’, organizzata dall’associazione ’Cinema e Cultura’, in collaborazione con Ristoro Dracula e associazione B52. Nicoleta Sprinceana, laureata in diritto all’Accademia di polizia di Bucarest, lavora al Ministero della Giustizia a Roma ed è da sempre impegnata nello studio del contrasto al crimine e nell’impegno sociale per i disagiati. Seguirà una cena tipica rumena. Info e prenotazioni al 393 1536425.