Fine settimana di Summer nights Alex Britti, una vita sulle sei corde

Una vita sulle sei corde. Il playground delle sue dita, della sua verve artistica e musicale, del suo talento e, in fin dei conti, della sua vita. Nato come chitarrista blues, dopo aver macinato chilometri, concerti e aver affinato una tecnica notevole, che sempre si sposa con il calore del fuoco sacro dell’arte, è esploso sulla ribalta nazionale virando verso una produzione più mainstream, costellata di singoli rimasti nella memoria popolare. Due identità parallele, un artista: Alex Britti, da Roma alla Val di Vara, passando per i circuiti musicali di tutta Europa. Sarà lui, domani sera alle 21, il nuovo ospite delle Summer Nights, la rassegna del Brugnato 5Terre Outlet Village, che nell’ultimo week end di luglio farà il botto con un doppio appuntamento ad ingresso gratuito. Domenica, 24 ore dopo Britti, sarà Mr. Rain, uno dei protagonisti dell’ultimo Sanremo, a calcare il palco della piazzetta del centro commerciale a cielo aperto con il consueto mix di brani e racconti. La kermesse, ormai fra gli appuntamenti più amati nello Spezzino, si caratterizza per la formula che permette agli artisti ospiti di ripercorrere la propria carriera e presentare il proprio presente artistico fra aneddoti e canzoni: in occasione di entrambe le date delle Summer Nights, sarà la speaker di Radio Number One Vittoria Marletta a intervistare Britti e Mr. Rain.

Sono tante le date del tour "Live 2023", e questo racconto-live sarà l’unica incursione di Britti nello Spezzino: c’è da scommettere che, come in occasione dei cavalli di battaglia portati dagli altri artisti in cartellone – quelli del week end in arrivo saranno il terzo e quarto appuntamento dopo l’esordio con Roberto Vecchioni e Federico Rossi, ex Benji&Fede, ndr – scatterà l’effetto-stadio. E d’altronde, "Solo una volta", "La Vasca", "7000 caffè" e "Mi piaci" sono ormai scolpiti nella vita e nella storia di tanti: un’eredità e una missione toccata ai suoi più recenti singoli, come "Tutti come te" e "Nuda". Quindi, in concomitanza con l’apertura dei negozi del centro, in programma fino alla mezzanotte, risuonerà all’outlet il suo pop venato di blues, ma potrebbe esserci anche l’occasione per abbandonarsi all’ascolto di arpeggi e virtuosismi, che spesso Britti ama regalare a chi lo ascolta durante i suoi live. Passato e presente mescolati, radici divenute marchio di fabbrica capace di impreziosire la carriera di un artista fra i più conosciuti.

Chiara Tenca